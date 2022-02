Vrouw kan ruiken wanneer iemand Parkinson heeft

De Schotse Joy Milne bezit een bijzondere eigenschap. De vrouw blijkt met haar neus de ziekte van Parkinson in een vroeg stadium te kunnen ontdekken.De echtgenoot van Joy overleed in juni aan de ziekte van Parkinson. Zes jaar voor haar man de diagnose Parkinson kreeg, merkte Joy een verandering in zijn lichaamsgeur op. ,,De wijziging was zeer subtiel, ik nam een muskuslucht waar", verklaarde de vrouw aan de BBC.Pas toen zij dezelfde geur bij andere Parkinsonpatiënten rook, legde zij het verband. Dit was reden genoeg voor de universiteit van Edinburgh om het reukvermogen van Joy te testen in het laboratorium. De vrouw bleek vast te kunnen stellen of mensen aan de ziekte leden door aan het T-shirt te ruiken waarin de patiënten hadden geslapen.,,We gebruikten zes kledingstukken van Parkinsonpatiënten en zes T-shirts van mensen die de aandoening niet hadden", legde dokter Tilo Kunath van de universiteit van Edinburgh uit. ,,Joy had in elf van de twaalf gevallen gelijk. Wij waren zeer onder de indruk. Ze haalde alle Parkinsonpatiënten er uit, maar ontdekte de ziekte ook bij een persoon uit de controlegroep. Op dat moment leek hij zo gezond als een vis", zei Kunath. ,,Acht maanden later informeerde hij ons dat ook bij hem de ziekte was vastgesteld."De onderzoekers vermoeden dat veranderingen in de huid van de patiënten zorgen voor een typische geur. Ze hopen de molecule te achterhalen die daar verantwoordelijk voor is. Op termijn zou er dan een test moeten komen waarmee de ziekte kan worden opgespoord door simpelweg met een staafje over het voorhoofd te wrijven. Op dit moment wordt de ziekte nog steeds vastgesteld door mensen en hun symptomen te observeren.