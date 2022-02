Vrouw die van een man in uniform houdt en agent harde klap op zijn bil gaf, riskeert zes jaar gevangenisstraf

Een 50-jarige vrouw in North Dakota (VS) met een ding voor “een man in uniform” werd gearresteerd en riskeert tot zes jaar achter de tralies.



Sandra S. werd in zaterdagochtend in hechtenis genomen omdat ze een politieagent op een agressieve manier op zijn achterste had geslagen, terwijl hij en een andere agent een controle uitvoerden in een horeca-gelegenheid.



De klap op zijn billen was blijkbaar meer dan een zachte klap, omdat het ‘de agent pijn deed’ en resulteerde erin dat hij de vrouw in hechtenis nam.



Nadat hij haar in de boeien sloeg, stopte ze echter niet, maar noemde hem een ‘sexy agent’. Dat meldt nieuwssite Grand Forks Herald.



Onderweg naar het politiebureau bleef ze de agent lastigvallen en wilde onder meer weten of hij getrouwd is, omdat ze ‘iets heeft met mannen in uniform’.



Helaas komt ze er niet vanaf met een waarschuwing, omdat ze aangeklaagd is voor seksueel geweld.

05-02-2022 16:37:27 Mamsie

Denkelijk iets te diep in het glaasje gekeken. 🍷

05-02-2022 16:38:08 Desperado

#metoo

