Vrachtwagen rijdt fietspad op en staat uren vast in Rijnsburg

Een vrachtwagenchaffeur heeft dinsdagmiddag urenlang met zijn voertuig vastgestaan op het fietspad van Kanaalpad Noord-Oost in Rijnsburg.De chauffeur was vanaf de Vinkenweg met zijn vrachtwagen met oplegger het fietspad opgereden en raakte al snel in de knel.Ook kwam de wagen vast te zitten in de berm, gevaarlijk dicht tegen het water aan.Een berger probeerde de vrachtwagen te bevrijden. Vanwege de bergingswerkzaamheden was de weg een tijd afgesloten.