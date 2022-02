Jonge Utrechters willen de wereld redden, te beginnen met snoep van afgedankt fruit

UTRECHT - Vier Utrechtse wereldverbeteraars maken van afgedankt fruit snoep. Dat doen ze nu nog in een keukentje in Leidsche Rijn, maar daar kunnen ze de vraag niet meer bijbenen. Met een crowdfundingsactie willen ze het groots aanpakken.



Sake Kolhoff helpt een mango uit z'n schil en verwijdert de pit. Aan de buitenkant zit een bruine plek, met de binnenkant is niks mis. Toch stond de mango op het punt om in de vuilcontainer te belanden. Het bekende liedje: de supermarkt wil geen bruine bananen, gebutste peren of mislukte besjes. Terwijl het fruit gewoon eetbaar is.

Enter Koprol: vier Utrechtse twintigers die de voedselketen van fruit op z'n kop willen zitten door snoep te maken van afdankertjes. Dat doen ze nu nog in de keuken van Eva Berends in een appartement met uitzicht over het Máximapark, maar liever vandaag dan morgen in een eigen loods, met een grote droogoven, kookketel en een vriescel.



De vier leerden elkaar kennen bij MISSIE 030, een project van de gemeente waar jongeren met maatschappelijke projecten aan de slag gaan. "Ik wil de wereld redden", zegt Berends. "Maar ik wist niet hoe." Een eerste plan om iets te maken met borstel, een restproduct van bier, sneuvelt. Kolhoff: "Dat bleek goed veevoer te zijn, dus dat wordt niet weggegooid. Dan heb je minder impact."



Tijdens een "dumpster dive" in het vuilnis van groente- en fruitwinkels in Kanaleneiland, de buurt van Sake, ontstond het plan om met afgedankt fruit te werken. "Die winkels werken met rijp fruit, aan het einde van de dag wordt veel weggegooid." Inmiddels zijn de fruitwinkels niet meer de belangrijkste leveranciers, maar halen ze het afgekeurde fruit bij importeurs of direct bij de boer.



Van dat fruit maken ze Rollies: opgerolde stroken snoep van mango, peer, bosbessen of welk fruit er dan ook maar is afgekeurd. "Het is altijd een verrassing wat je krijgt", zegt Berends. "We werken met smaken die over zijn uit de keten."

Het productieproces is simpel. De mango dient vandaag als voorbeeld. Het vruchtvlees gaat de pan in met een beetje water. Koken gebeurt voor de hygiëne. "En voor de smaak en de structuur", aldus Kolhoff. Het fruit wordt zoeter en is makkelijker te verwerken. De gekookte mango verdwijnt in de blender waarna Berends het dun over een bakplaat uitsmeert. De plaat gaat tien uur de droogoven in. Dan nog snijden, oprollen en in zakjes stoppen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: