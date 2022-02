Engerd met masker aan de deur in IJsselstein

De politie doet onderzoek naar een man met een masker in IJsselstein. Hij stond gisteravond voor een huis aan de Weegbree.

De man is vastgelegd door een camera. Te zien is dat hij korte tijd voor de deur staat en dan weer wegloopt. De bewoonster heeft de beelden op Facebook gezet.

Het is onduidelijk wat de gemaskerde man wilde. "Mogelijk was hij bezig met de voorbereidingen van een inbraak", zegt een politiewoordvoerder.

Voor wijkagenten in IJsselstein was de melding het gisteravond voldoende om inwoners te waarschuwen: "Mocht je op straat iemand met een masker zien lopen, bel dan 112", luidde de mededeling.

Reacties

Quote:

Mocht je op straat iemand met een masker zien lopen sinds 2 jaar zie ik voortdurend mensen met maskers lopen sinds 2 jaar zie ik voortdurend mensen met maskers lopen

