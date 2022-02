Politie vindt 2 ton in geheime ruimte auto

VLEUTEN - In een auto in Vleuten is in een verborgen ruimte 200.000 euro contant geld ontdekt. De bestuurder, een 31-jarige Amsterdammer, is aangehouden op verdenking van witwassen. Dat meldt de politie vandaag.

Agenten zetten de automobilist vorige week aan de kant omdat hij te hard reed. De man rook naar hennep en moest daarom meewerken aan een speekseltest. Daaruit bleek dat hij onder invloed van drugs was. De politie besloot daarom de auto verder te controleren.

"We troffen meteen al zakjes met drugs aan en toen de agenten dichter bij de middenconsole kwamen zagen ze dat de man steeds zenuwachtiger werd", vertelt politiewoordvoerder Remco van Straaten.

Het nerveuze gedrag van de man bleek een reden te hebben, want in een verborgen ruimte in de auto lagen dikke stapels bankbiljetten. Het bleek na onderzoek om maar liefst twee ton te gaan. De auto is in beslag genomen, evenals gps-trackers, telefoons, sim-kaarten en een loperssleutel. Bij de man thuis is een Rolex-horloge van 17.000 euro aangetroffen. Ook die is in beslag genomen.



De politie stuit steeds vaker op verborgen ruimtes in auto's. Agenten zijn er inmiddels extra alert op en intern wordt hierover informatie gedeeld, zegt politiewoordvoerder Van Straaten. "In dit geval betrof het een mechanische ruimte die met een bepaalde handeling en knopjes was te openen, maar er zijn ook andere methodes."

De politie dring er vorig jaar al bij het ministerie op aan om autobedrijven die verborgen ruimtes inbouwen strafbaar te stellen. "Dit is een voorbeeld waarbij onder- en bovenwereld elkaar heel makkelijk weten te vinden, maar het blijkt lastig om garagehouders te vervolgen voor een strafbaar feit. De verborgen ruimtes kunnen in theorie ook voor niet-criminele doeleinden gebruikt worden", zegt politiewoordvoerder Van Straaten.

