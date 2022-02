Zweeds bedrijf betaalt kraaien om op te ruimen

Een startup in het Zweedse stadje Södertälje schakelt kraaien in om straten en parkjes schoon te maken. Het bedrijf Corvid Cleaning traint de beestjes om sigarettenpeuken in een machine te deponeren, waarna ze automatisch een beetje voer krijgen. "Het wordt gewoon een ruilhandel", stelt Corvid Cleaning-oprichter Christian Günther-Hanssen.De gemeente van Södertälje is nu een proefproject gestart om te kijken of dit een oplossing is die in het hele land ingezet kan worden en of de aanpak negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid van de vogels. Het gaat daarbij niet om getrainde kraaien, maar om wilde exemplaren die uit zichzelf peuken komen brengen als ze eenmaal doorhebben dat ze daar voer voor terugkrijgen. Het was al bekend dat kraaien één van de slimste diersoorten ter wereld zijn, dus dat maakt ze bij uitstek geschikt voor een dergelijk klusje.Volgens The Keep Sweden Tidy Foundation worden er jaarlijks zo'n miljard sigarettenpeuken op straat gegooid, waarmee de opgerookte nicotinestaven goed zijn voor 62 procent van al het zwerfafval in Zweden. Södertälje besteedt jaarlijks bijna twee miljoen euro aan het schoonhouden van de straten, dus als de kraaien succesvol zijn valt er veel winst te behalen.