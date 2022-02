Verdachte van online oplichting gooit laptop uit raam tijdens inval politie

De politie heeft vorige week maandag een 23-jarige Amsterdammer opgepakt die verdacht wordt van digitale oplichting. Tijdens de inval gooide hij zijn laptop uit het raam.



De man wordt ervan verdacht dat hij slachtoffers valse emails en sms’jes stuurde waarin stond dat hun inschrijving bij WoningNet verliep. Om die inschrijving te verlengen moesten de ontvangers op een link klikken en geld overmaken.



Het cybercrimeteam van de politie kwam de man op het spoor dankzij een bank die verdachte transacties had tegengehouden en aan de bel trok. Zo'n 80 mensen uit het hele land zijn slachtoffer geworden. Daarnaast is ongeveer 25.000 euro aan pogingen tijdig geblokkeerd door de bank.



De uit het raam gegooide laptop is door de politie in beslag genomen voor onderzoek. Ook zijn er meerdere telefoons en ongeveer 1.300 euro aan cash geld in beslag genomen.



Op donderdag 27 januari is de verdachte voorgeleid. De rechter-commissaris heeft vrijdag besloten dat hij nog zo'n twee weken vast blijft zitten.

Reacties

04-02-2022 10:40:16 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.942

OTindex: 21.045

Ik mag hopen dat de politie de laptop heeft weten te achterhalen. Door hem uit het raam te gooien is hij vast wat beschadigd, maar ongetwijfeld kunnen IT specialisten het meeste wel weer terughalen.

04-02-2022 10:52:32 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.876

OTindex: 80.821

@BatFish :

De uit het raam gegooide laptop is door de politie in beslag genomen voor onderzoek.

