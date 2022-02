Amerikaan ruimt sneeuw met vlammenwerper en zet huis in de hens

De eigenaar van een huis in Seymour, in de Amerikaanse staat Connecticut, had het zaterdagmiddag gehad met de sneeuw. De bewoner besloot rigoureuze maatregelen te treffen en kwam op het lumineuze idee om een vlammenwerper in te zetten. Effectief was het wel, het dikke pak bevroren witte watermassa verdween als sneeuw voor de zon. Althans zon, de sneeuw verdween voor een hittebron van circa 1000 tot 1500 graden celcius.



Helaas voor de huiseigenaar was de sneeuw niet het enige slachtoffer van het grove geschut. Als bijeffect van de creatieve vorm van sneeuwruimen vatte het huis zelf namelijk ook vlam. De buitenmuur van de woning stond in vuur en vlam tegen de tijd dat de brandweer arriveerde. De spuitgasten wisten de vlammenzee desondanks snel te doven en de woning ontsnapte aan een gewisse verbrandingsdood.



De lokale brandweer was toch minder te spreken over de vlammenwerperaanpak dan de bewoner en waarschuwde in een facebookbericht voor de toepassing van het vuurwapen, meldt The News & Observer. ''Wij bevelen het gebruik van vlammenwerpers en vergelijkbare apparaten niet aan in een poging ijs te doen smelten'', aldus de brandweer.

03-02-2022 21:18:34 omabep

Wat zal die geschrokken zijn toen alles ineens affikte. Die denkt nu wel twee keer na voordat hij het weer zo doetWat zal die geschrokken zijn toen alles ineens affikte.

03-02-2022 21:46:57 Grouse

@omabep : Ik help het je hopen. Waar had hij die vlammenwerper voor? Zo te horen speelde hij graag met vuur.

