Serieus! Kussengevecht is nu een echte sport: Pillow Fight Championship

Wat jij en je broertje of zusje of vriendjes vroeger (of nu nog) weleens deden is nu een echte sport: de bond Pillow Fight Championship organiseert serieuze kussengevechten.Bij het evenement PFC Pound Down van de PFC was niet bij elke deelnemer het gedrag zacht als dons. De voormalige UFC-vechter Markus Perez stond in de ring tegen Reggie Newsome. Laatstgenoemde verloor zijn kussen en Perez had toen moeten stoppen met rammen. Maar hij ging door.Reggie boos dus en toen gingen de heren achter elkaar aan, met hun hele entourage erbij. Niet echt een droomgevecht!Hier is nog een gevecht als toetje.