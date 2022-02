Dit is waarom honden, katten en zelfs hamsters massaal het privévliegtuig nemen uit Hongkong

De coronamaatregelen in Hongkong zijn een van de strengste ter wereld. Die draconische maatregelen zorgen ervoor dat steeds meer expats verhuizen uit de stad. Maar zodanig veel commerciële vluchten zijn afgelast op dit moment, dat eigenaars van honden, katten, maar ook hamsters geen andere uitweg zien dan gigantisch dure vluchten te boeken via het privévliegtuig voor hun beestjes. Dat bericht CNN.



Hongkong voert op dit moment, net zoals China, een ‘0 gevallen’-beleid, dat wil zeggen dat ze ernaar streven om nul nieuwe coronagevallen per dag te hebben. Om dat te bereiken, neemt de regio verregaande maatregelen. Zo lieten ze in januari nog meer dan 2.000 hamsters doden omdat een van de dieren positief had getest op het coronavirus. 150 bezoekers van de dierenwinkel en zo’n twintig personeelsleden moesten meteen in quarantaine.



Ook voor wie het land inreist zijn er strenge maatregelen: vaak moeten bewoners van de stad die terugkeren uit het buitenland maar liefst drie weken in quarantaine in de beruchte quarantainehotels van de overheid. Onder meer door die maatregelen willen steeds meer expats voorgoed verhuizen met hun families uit de stad.



Alleen is het lang niet zo evident om vandaag te verhuizen uit Hongkong naar het buitenland. Naast de strenge voorwaarden om te kunnen reizen, worden ook heel wat commerciële vluchten afgelast of verboden, waardoor een plekje op een commerciële vlucht erg gegeerd is. En dat zorgt voor extra uitdagingen voor wie een huisdier heeft. Niet alleen is er niet altijd plek voor de beestjes, Hongkongse luchtvaartmaatschappijen hebben vaak erg strenge regels over hoe huisdieren vervoerd kunnen worden. Zo moeten grote honden vaak vliegen met de rest van de luchtvracht, bijvoorbeeld.



Olga Radlynska, de oprichter van de Hongkongse private luchtvaartmaatschappij Top Stars Airs vertelt aan CNN dat dierenvervoer met 700% gegroeid is sinds de start van de pandemie. Waarbij ze vroeger hun onderneming vooral richtten op rijke zakenlui maken ze nu een shift naar dierenvluchten. Radlynska zegt dat vaak de baasjes van de dieren al verhuisd zijn, maar dat hun huisdieren nog in Hongkong zijn. Top Stars Airs vervoert bijgevolg een hoop honden, katten, maar ook hamsters en konijnen via een privéjet naar het buitenland, voornamelijk naar Londen, Singapore, de Verenigde Staten, Canada en Australië.



Ook de private luchtvaartmaatschappij L’Voyage schat dat zo’n duizenden dieren wachten op een vlucht van Hongkong naar hun baasjes. Sommige mensen zouden twaalf maanden moeten wachten op een vlucht. Bovendien schat ze dat de helft van de activiteiten van L’Voyage op dit moment te maken hebben met het vervoer van huisdieren.

