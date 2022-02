Model claimt dat het geslachtsdeel van haar vriend gekrompen is door Covid-19

Opvallend nieuws uit Brazilië, waar het 31-jarige model Suzy Cortez verklaarde dat haar partner problemen kreeg in de slaapkamer door Covid-19. Ze is nu een campagne begonnen om het dragen van mondmaskers te promoten.



In eerste instantie geloofde Cortez haar vriend niet toen die vertelde dat hij geloofde dat zijn penis was gekrompen door een besmetting van het coronavirus. Tot ze hoorde dat wetenschappers en dokters onderzoek hadden gedaan en aantoonden dat het SARS-CoV-2-virus inderdaad gevolgen kan hebben op huidweefsel van de penis. Het kan zelfs erectiestoornissen veroorzaken.



“Ik was vrij hard in shock, om eerlijk te zijn. Ik ben dan zaken beginnen opzoeken en ben andere mannen tegengekomen met hetzelfde verhaal en dezelfde problemen”, zo vertelt ze in een interview. “Ik reserveer nu één dag in de week om het aan te kaarten en het gebruik van mondmaskers te promoten.” Suzy Cortez houdt zich voor de rest vooral bezig met het onderhouden van haar OnlyFans-account, waarmee ze zo’n 220.000 euro per maand verdient.

