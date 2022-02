Priester doodsbang, voert exorcisme uit op persoon met demonische tatoeages

Een zwaar getatoeëerde influencer beweert dat een priester ooit een exorcisme op hem heeft uitgevoerd vanwege zijn “demonische” tatoeages.Kunstacademie student DeeDee Villegas, die zich identificeert als non-binair, komt uit de Filipijnen.De 30-jarige raakte al snel verankerd in de tattoo-cultuur toen hij het belang ontdekte dat tatoeages hadden in de Filipijnen en wereldwijd.In de afgelopen 12 jaar heeft DeeDee meer dan 35 duizend euro uitgegeven aan het tatoeëren van 60 tot 70 procent van zijn lichaam, inclusief zijn oogbollen.Naast zijn tatoeages heeft hij ook 12 gezichts-piercings.DeeDee beweert dat een priester een exorcisme op hem uitvoerde, terwijl hij in een bus zat en veel mensen bijbelpassages citeerden voor hun “bescherming”.