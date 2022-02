Arts krijgt gevangenisstraf voor klaarkomen in maaltijden huisgenoten

Een Indonesische arts in Semarang, Midden-Java kreeg een gevangenisstraf van zes maanden nadat hij schuldig was bevonden aan het klaarkomen in de maaltijden van zijn huisgenoten.



De rechtbank van Semarang heeft gisteren de straf uitgesproken voor Doddy Prasetyo voor het overtreden van artikel 281 van het Wetboek van Strafrecht inzake immoraliteit, meldde Coconuts Jakarta.



Doddy huurde in 2020 een huis met een collega en zijn vrouw en het paar voelde later dat jaar dat er iets mis was met hun eten.



Het vrouwelijke slachtoffer werd voor het eerst achterdochtig in oktober 2020 toen ze merkte dat er met het eten van haar en haar man was geknoeid - de deksels werden verplaatst als ze niet thuis waren.



De vrouw besloot vervolgens verborgen camera's in het huis te installeren, en zag op de videobeelden de vermeende dader naar haar gluren terwijl ze aan het douchen was terwijl hij masturbeerde, en ejaculeren op de maaltijden van haar en haar man.



De wettelijke vertegenwoordiger van de slachtoffers, het Central Java Legal Resources Centre for Gender Equality and Human Rights (LRC-KJHAM), is van plan in beroep te gaan tegen het vonnis.



"We waarderen de beslissing van de rechter, maar we zijn niet tevreden omdat de maximumstraf voor overtreding van artikel 281 van de KUHP twee jaar en acht maanden gevangenisstraf is", zei Nia Lishayati van LRC-KJHAM gisteren.

Reacties

02-02-2022 12:19:33 DrZiggy

Erelid



S Dat is een stuk milder dan 45 jaar voor wat plantjes bij de buren.

