Verkeerde oogbehandeling: 13-jarige scheel kijkende jongen krijgt staaroperatie

Advocaten van de moeder van een dertienjarige die volgens hen een verkeerde ingreep kreeg, zijn van plan het ziekenhuis aan te klagen.



De jongen genaamd Stephan woonachtig op het Caribisch eiland Trinidad zou worden behandeld voor strabismus, oftewel scheel kijken.



Moeder Latoya zegt dat een vergissing in de naam tot de situatie heeft geleid. Ze vertelt dat een andere patiënt met een soortgelijke naam en met dezelfde uitspraak op dezelfde dag ook werd geholpen.



Na de ingreep werd er ineens over staar gesproken, wat voor verwarring bij de moeder zorgde. Dat schrijft Trinidad Express.



“Ons werd verteld dat Stephan’s lens gescheurd was en we kregen een recept. Enkele dagen later kon hij niet uit het beschadigd oog zien.”



Stephan heeft sindsdien twee operaties ondergaan – waarvan er één werd uitgevoerd omdat de kunstlens die in het ziekenhuis werd ingebracht te groot was voor het oog.



De twee zijn bang om terug te keren naar de instelling, maar ondernemen juridische stappen om het zicht van de jongen te herstellen.

Reacties

02-02-2022 10:08:50 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.531

OTindex: 4.153

En niemand die het vreemd vindt dat een dertienjarige aan staar geopereerd moet worden?

02-02-2022 11:42:47 vaughn

Senior lid

WMRindex: 218

OTindex: 9

Wnplts: In a galax

@Grouse :

En niemand die het vreemd vindt dat een dertienjarige aan staar geopereerd moet worden? QuoteEn niemand die het vreemd vindt dat een dertienjarige aan staar geopereerd moet worden?

Dat geeft een beetje weg wat de kwaliteiten van die kliniek is... Dat geeft een beetje weg wat de kwaliteiten van die kliniek is...

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: