Man (85) ligt 9 uur lang dood op straat in Parijs

Frankrijk is geschokt door de dood van een 85-jarige man. Hij overleed vorige week woensdag, nadat hij was gevallen op straat. Urenlang negeerden voorbijgangers hem.



Het gaat volgens The Guardian om de Zwitserse fotograaf René Robert. Hij maakte een nachtelijke wandeling en gleed uit. Vervolgens lag hij negen uur lang op de koude keien.



Een goede vriend van Robert, Michel Mompontet, eert hem op Twitter. Hij zegt dat onderkoeling hem fataal werd, maar dat de eigenlijke doodsoorzaak 'onverschilligheid' is.



Uiteindelijk belde een dakloze man de hulpdiensten, maar toen was het al te laat. "Negen uur lang stopte er niemand om te kijken hoe het was met de man die op straat lag. Niemand", schrijft Mompontet.



Hij roept op om wat meer naar elkaar om te kijken. "Als deze verschrikkelijke dood iets teweeg kan brengen, laat het dan zijn dat we kijken wat er aan de hand is, als we iemand op straat zien liggen. Hoe druk we het ook hebben, laten we een paar seconden stoppen als we dit zien."



Het overlijden zorgt in Frankrijk voor boosheid. De krant Le Figaro kopt ook dat onverschilligheid hem fataal is geworden. De Franse zender RTL zegt dat hij overleed 'te midden van een groep onverschillige voorbijgangers'.



René Robert was bekend om zijn foto's van flamencodansers. Flamencozanger Arcángel, die hij meerdere keren fotografeerde, reageert geschokt. "Ik snap niet dat niemand hem hielp. Ik wil niet geloven dat we leven in een wereld waar mensen zo weinig om elkaar geven."

Reacties

Hij lag niet 9 uur dood op straat, hij lag daar langzaam te sterven..

Ik weet niet hoeveel mensen daar 's nachts langskomen. Maar in een drukke wereldstad als Parijs vast wel een paar..

Triest..

