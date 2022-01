70 km lange rij vrachtwagens rijdt 3932 km door Canada

Een groep Canadese langeafstandsvrachtwagenchauffeurs reist door het land van British Columbia naar Ottawa als onderdeel van een “Vrijheidskonvooi” om te protesteren tegen het opleggen van Covid-19-vaccinvereisten voor hun branche.



Tot zaterdag 15 januari 2022 kregen Canadese vrachtwagenchauffeurs een federale vrijstelling van vaccinvereisten, zodat ze de grens naar de VS en terug konden oversteken zonder een bewijs van inenting tegen het coronavirus te hoeven tonen.



Nu dat voorrecht is verlopen, moeten niet-gevaccineerde chauffeurs die terugkeren uit de VS 14 dagen in quarantaine gaan, hoewel dit vereiste alleen zou gelden voor een minderheid van ongeveer 16.000 chauffeurs, aangezien 85 procent van hun collega's een prik heeft gehad, volgens de Canadese Alliantie voor vrachtwagens.



Maar degenen die door de nieuwe regels worden beïnvloed, waren woedend en hebben zich verenigd om op zondag 23 januari vanuit Prince Rupert in het uiterste westen van British Columbia de epische reis van 3932 km naar Parliament Hill in de hoofdstad van het land te maken om een ​​rally bij te wonen die gepland staat voor zaterdag 29 januari.



Benjamin Dichter, de woordvoerder van het Vrijheidskonvooi, vertelde The Toronto Sun dat de rij vrachtwagens 70 km lang is en voegde eraan toe: "Ik heb beelden vanuit een vliegtuig gezien. Het is indrukwekkend."

Reacties

29-01-2022 11:29:02 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.798

OTindex: 80.766

Of het helpt weet ik niet, maar het is wel een indrukwekkend lange rij..

29-01-2022 12:20:57 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.448

OTindex: 87.641

@allone : Die ook indrukwekkend veel fossiele brandstof gebruikt en indrukwekkend veel vervuiling de lucht injaagt....

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: