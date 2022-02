Brug VS stort in vlak voor bezoek Biden in kader van infrastructuur

De Democratische president gaat honderden miljarden investeren in de Amerikaanse infrastructuur en zou in Pittsburgh onder meer bespreken waarom.



In het Amerikaanse Pittsburgh is vrijdag een brug ingestort, vlak voordat president Joe Biden in de stad zijn mega-investering in de infrastructuur van het land kwam aanprijzen. Op het moment van instorten stonden vier voortuigen, waaronder een stadsbus met twee passagiers, op de brug. Drie mensen liggen in het ziekenhuis, maar geen van hen verkeert in levensgevaar.



Infrastructuur is een belangrijk speerpunt voor Biden. In november vorig jaar stemde het Congres in met een investeringspakket van 1.000 miljard dollar, bestemd voor opknapbeurten van wegen, spoorlijnen en internetverbindingen - maar dus ook voor onderhoud van bruggen. Biden reisde vrijdag af naar Pennsylvania, waar Pittsburgh ligt, om over de voordelen van het investeringspakket te praten, maar zal daar nu niet veel overtuigingskracht meer voor nodig hebben.



De brug was bedekt onder een laag sneeuw, hoewel nog niet bekend is of dat ook de oorzaak is van het incident. Volgens de burgemeester van Pittsburgh was de brug in september nog geïnspecteerd.



Volgens het Amerikaanse Ministerie van Transport zijn 3.198 bruggen in Pennsylvania in slechte staat. In heel de VS is de infrastructuur er zo slecht aan toe, dat zelfs enkele Republikeinse leden van het zeer gepolariseerde Congres instemden met het investeringspakket. Het eerste jaar van Bidens presidentschap werd verder juist gekenmerkt door een dwarsliggende Republikeinse partij, die veel van zijn wetsvoorstellen tegenhoudt in het Congres.



Biden heeft er baat bij om de investeringen in infrastructuur te presenteren als een overwinning, want hij verliest aan steun onder de bevolking. Bij zijn aantreden werd hij nog door 53 procent van de Amerikanen gewaardeerd, bij een laatste meting was dat 41 procent. Wat dat betreft was het, zei een getuige op radiozender KDKA, „een bizar toeval” dat de brug uitgerekend vlak voor Bidens bezoek instortte. Volgens John Fetterman, de Democratische luitenant-gouverneur van Pennsylvania, is de instorting een „wake-up call”. „We moeten die investeringen in de infrastructuur echt gaan doen.”

Volgens de burgemeester van Pittsburgh was de brug in september nog geïnspecteerd. september is niet heel lang geleden. Maar ook in Italië storten bruggen regelmatig in



september is niet heel lang geleden. Maar ook in Italië storten bruggen regelmatig in

