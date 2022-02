Man na twintig jaar vrijgelaten: tweelingbroer blijkt de echte dader

Bijna twintig jaar lang zat Kevin Dugar achter de tralies. Maar nu komt er toch een einde aan zijn vermoedelijk onterechte gevangenisstraf: zijn identieke tweelingbroer Karl Smith heeft bekend dat hij eigenlijk de misdaad heeft gepleegd.



In 2003 werd Dugar veroordeeld voor een bende-gerelateerde moord. Alleen, zo lijkt het, was het helemaal niet Kevin die de moord heeft gepleegd. Na tien jaar opgesloten te hebben gezeten, besloot zijn tweelingbroer de waarheid te vertellen.



Smith schreef in 2013 een brief aan zijn opgesloten tweelingbroer. “Dit moet me van het hart voordat ik eraan dood ga”, schreef Karl. “Ik moet schoon schip maken en bid dat je me kunt vergeven.”



In eerste instantie werd een nieuwe rechtszaak voor Dugar in 2018 afgewezen door de rechter. Die vond de bekentenis nogal twijfelachtig. Later is dit besluit alsnog herzien. Volgens de advocaat van Dugar is het aan een jury om de zaak opnieuw te bekijken, ook omdat er nieuw bewijs was, schrijft Fox32 Chicago.



De zaak verliep niet zonder horten of stoten. De bekentenis van Smith kwam pas nadat hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 99 jaar vanwege een gewapend overval waarbij een jongen van zes in het hoofd is geschoten.



Afgelopen woensdag mocht Dugar onder voorwaarden eindelijk weer de wijde wereld in. Hij moet eerst nog drie maanden in een overgangsfaciliteit verblijven. Zijn advocaat hoopt dat zijn zaak niet opnieuw voor hoeft te komen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: