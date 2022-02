Italiaanse priester krijgt stevige boete voor overdadig klokgelui

Een priester in de buurt van Florence is door de Italiaanse justitie beboet omdat hij te vaak de klokken van zijn kerk luidde. Nu hoort klokgelui er natuurlijk bij in de katholieke traditie, maar ongeveer tweehonderd keer per dag was de omwonenden toch echt te veel.



Don Leonardo Guerri, priester van de de kerk Santa Maria in het dorp Coverciano, had al langer een conflict met zijn buren. Hij begon het luiden steevast om acht uur ’s ochtends en herhaalde dat de hele dag door, tot elf uur ’s avonds. Bemiddeling mocht niet baten en dus kwam justitie in actie.



Na geluidsmetingen en een procedure die vier jaar duurde, krijgt Guerri nu een boete van 2000 euro. Hij mag de klokken nog wel luiden, maar alleen direct voor iedere mis.



De aartsbisschop van Florence riep jaren geleden alle priesters in Toscane al op terughoudend te zijn met klokgelui, om geen ergernis op te wekken. Waarom Guerri zo vaak de klokken luidde blijft onduidelijk, hij praat niet met de pers.

