Emigreren? Dit Schotse eiland zoekt een schaapherder

Mocht je nog plannen hebben om te emigreren en nog niet zo goed weten hoe of wat, dan is dit misschien wel een buitenkansje. De inwoners van het Schotse eiland Ulva zoeken namelijk iemand die op de koeien en schapen komt passen.In 2018 werd het eiland gekocht door North West Mull Community Woodland Company. Het plan is om weer een beetje leven in de brouwerij te brengen. En dat doe je natuurlijk met koeien en schapen.Op het ruige eiland wonen op dit moment slechts elf mensen. Je komt hier - vooralsnog - dus echt voor je rust. Niet lang meer, trouwens. De hoeveelheid inwoners moet toenemen en daarmee hoopt het bedrijf ook op een economische impuls en een duurzame ontwikkeling op het eiland.Mocht dit je als muziek in de oren klinken, dan kun je dus solliciteren als boer. Je wordt niet zomaar aangenomen, zonder ervaring kun je een gesprek wel vergeten. Boeren is volgens de organisatie een manier om het eiland op een duurzame manier toekomstbestendig te maken.Naast ervaring als boer wordt er ook een flinke portie ondernemerservaring van je verwacht. “Het is moeilijk om een boerenbedrijf uit het niets op te bouwen zonder groot startkapitaal”, laat directeur John Addy weten volgens Metro UK. Ook verwacht men dat je echt onderdeel uitmaakt van de gemeenschap op het eiland.Mocht je solliciteren en ‘t worden, dan heb je de komende twee jaar werkzekerheid. Je werkt zo’n 61 uur per maand in het eerste jaar, daarna 76 uur per maand. Rijk word je er niet van, het startsalaris ligt tussen de 732 en 912 pond per maand, daarna kun je doorgroeien naar 976 tot 1216 pond per maand. Scheelt weer dat er bijna niks is om je geld aan uit te geven op Ulva.