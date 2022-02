Dat 45-jarige man levenslang de cel in moet voor planten cannabis gaat te ver, oordelen critici

Maleisië heeft een man deze week veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf en 6 stokslagen voor het telen van 12 marihuanaplantjes.



Het telen deed de 45-jarige man gedurende twee jaar. Het vonnis zorgt voor veel beroering wereldwijd.



Een groot aantal vindt de straf verstrekkend omdat dat de man ‘niemand kwaad heeft gedaan’, aangezien hij enkel werd veroordeeld voor bezit en niet voor handel.



Hij werd gearresteerd door de Narcotica Brigade die op 3 augustus 2020 zijn huis binnenviel. Dat wordt gemeld via nieuwssite in het land StraitsTimes.



Desgevraagd gaf de veroordeelde toe dat hij wist dat de planten cannabis waren en dat het gewoon voor de lol was geplant.



De man werd op 22 april vorig jaar ook veroordeeld tot 14 maanden gevangenisstraf voor het bezit van cannabis.

Reacties

01-02-2022 12:51:32 botte bijl









als je weet dat de straf voor zoiets erg hoog is, dan moet je goed nadenken voordat je het "voor de lol" doet

01-02-2022 12:56:19 allone









hij werd op 22 april vorig jaar ook veroordeeld tot 14 maanden gevangenisstraf voor het bezit van cannabis

En dat is minder dan 14 maanden geleden. Dus hoe zit dat met gevangenisstraffen? En hoe dom ben je, als je al 'gewaarschuwd' bent?

Afgezien daarvan, is het natuurlijk idd een hoge straf. @botte bijl : niet alleen dat, maarEn dat is minder dan 14 maanden geleden. Dus hoe zit dat met gevangenisstraffen? En hoe dom ben je, als je al 'gewaarschuwd' bent?Afgezien daarvan, is het natuurlijk idd een hoge straf.

