En nu vertel jij dat er al tientallen Ranomi's zijn?

Hoe de verzonnen naam Ranomi dankzij onze zwemkampioen Kromowidjojo een échte voornaam werdRanomi Kromowidjojo (31) was voor haar olympische roem de enige drager van haar eigen voornaam. Inmiddels drentelen er - dankzij de gestopte topzwemmer uit Sauwerd - tal van kleine Ranomi’s rond in Nederland.Het is een zaterdagochtend in 2017 in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven. ‘Ranomi, lach eens?’, vraagt een fotograaf. Ranomi Kromowidjojo is een fractie van een seconde uit het lood geslagen. Ze lacht toch al haar mooiste lach?Ooit was Ranomi alleen op de wereld. In de meest letterlijke zin van het woord. Rudi en Netty Kromowidjojo knutselden in de zomer van 1990 met wat lettergrepen en kwamen met een fonkelnieuwe naam op de proppen.Als de Sauwerdse zich niet had ontpopt tot een van Neerlands populairste sporters en meest succesvolle olympiërs, was ze vermoedelijk ook de enige Ranomi gebleven.Sportheldin Ranomi Kromowidjojo neemt afscheid van het zwemmen, de medailles kunnen op zolder. 'Maar daar liggen ze al lang. Alle mooie momenten zitten in mijn hart'Maar inmiddels drentelen er in Nederland zeker 70 kleine Ranomi’s rond. Navraag bij het Meertens Instituut leert dat de grootste hausse ontstond tijdens de nasleep van de Spelen van Londen. Na Kromowidjojo’s olympisch goud op de 50 en 100 meter vrije slag werden er in 2013 liefst 28 Ranomi’s geboren.Terug naar die zaterdagochtend in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion. Een schuchter blond meisje staat aan de rand van het wedstrijdbad naast Ranomi Kromowidjojo. Haar vader heeft het fototoestel al in de aanslag.‘Grote’ Ranomi rolt met haar ogen als ze later terugdenkt aan het moment. ,,Toen hij zei dat Ranomi moest lachen, dacht ik: dat doe ik toch al? Als ik Ranomi hoor, gaat het altijd over mij. Ik was nog nooit iemand tegengekomen met dezelfde naam.",,Het is sowieso al mooi als iemand naar je vernoemd wordt. Maar in mijn geval is het al helemaal duidelijk. Het was een heel schattig meisje. Een fan? Ze was vooral enorm verlegen en vond het heel spannend. Maar ze wist wel dat ze vernoemd was naar deze mevrouw. En nu vertel jij dat er al tientallen Ranomi’s zijn? Bizar, eigenlijk.”