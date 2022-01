Man rijdt 70 jaar zonder rijbewijs

Een 82-jarige man in het Britse Nottingham kan gerust een natuurtalent worden genoemd als het om autorijden gaat. Hij stapte op zijn twaalfde voor het eerst in de auto en rijdt sindsdien volledig zonder ongelukken door het leven.



Zeventig jaar lang wist de Britse bestuurder de autoriteiten te ontwijken en werd hij nooit gevraagd naar zijn rijbewijs. Tot afgelopen week, meldt de Nottinghamse politie op Facebook. Woensdag werd de anonieme joyrider aangehouden tijdens een politiecontrole.



De bejaarde chauffeur vertelde agenten dat hij werd geboren in 1938 en op zijn twaalfde voor het eerst in de auto stapte. Sindsdien rijdt hij zonder rijbewijs of verzekering over de Britse wegen. In zijn carrière als joyrider, is hij nooit gevraagd naar zijn documenten.



Of het nou echt een groot probleem is, valt te bezien. De man is nooit betrokken geweest bij een ongeluk - claimt hij althans. Zijn plaatsgenoten vinden het dan ook onzin dat de man nooit meer achter het stuur zou mogen kruipen en pleiten voor een ererijbewijs.



De man reed overigens niet in dezelfde auto als waar hij zeventig jaar geleden voor het eerst instapte, maar werd in een blauwe Mini gepakt. Op wiens naam die auto staat, is niet bekend.

Reacties

31-01-2022 23:31:50 Emmo

Stamgast



WMRindex: 55.096

OTindex: 27.755

Een oom van me heeft dat zijn hele leven gedaan. Die reed al motor (voor de oorlog) voordat er rijbewijzen bestonden.

Toen de rijbewijzen werden ingevoerd kreeg hij er eentje voor nop vanwege zijn, aantoonbare, ervaring.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: