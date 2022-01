Frietmalaise bereikt nu ook Maleisië

Niet alleen caféhouders en restauranteigenaren hebben het zwaar, ook fastfoodketen McDonalds worstelt. Na Japan kun je nu ook in Maleisië alleen kleine porties friet bij je Big Tasty krijgen door een friettekort.



De grote gele M heeft de grote porties friet van het menu gehaald in Maleisië. De porties zijn voor onbepaalde tijd niet te verkrijgen door een probleem met bevoorrading van patat.



Het is niet de eerste keer dat de keten in de problemen komt met de aardappelgerelateerde producten. Recent kon je in Japan ook al geen grote portie gefrituurde aardappelsticks krijgen. Dat kwam door de pandemie en een overstroming in een Canadese haven waar vanuit de frieten worden vervoerd.



Uiteindelijk stuurde McDonalds drie vliegtuigen naar Japan om toch te zorgen dat er genoeg friet te krijgen is. Drie Boeing 747’s met ieder 2,2 miljoen porties friet vertrokken naar het Aziatische land.



Hoe het tekort in Maleisië opgelost gaat worden, is nog niet bekend. Nou ja, dan maar een extra portie kipnuggets om de honger te stillen.

Dat kwam door de pandemie en een overstroming in een Canadese haven waar vanuit de frieten worden vervoerd. Alsof alleen Canada piepers kan leveren. Beter is het om je leveranciers te spreiden. Als er dan één uitvalt heb je in ieder geval nog reserve.

