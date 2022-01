Volwassen vrouw lijkt op 8-jarig meisje vanwege zeldzame aandoening

Een 22-jarige vrouw probeert koste wat het kost om zo min mogelijk op een kind te lijken.De Amerikaanse in New York deed haar verhaal via TV-zender TLC en vertelt te vapen en tatoeages te zetten om ‘ouder’ te lijken.Ook trekt ze steeds negatieve opmerkingen aan als mensen haar make-up zien dragen.Shauna leed als baby aan een zeldzame vorm van hersenkanker. De bijwerkingen van de behandeling stopten haar groei echter.Op de show vertelde ze over haar stress en worstelingen met het leven in zo’n klein lichaam en zegt het moeilijk te hebben met de negatieve opmerkingen.Shauna heeft medelijden met haar moeder, omdat ze altijd aan wildvreemden moet verklaren dat haar dochter oud genoeg is om haar eigen beslissingen te nemen.