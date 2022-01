Stripfanaat steelt 242 strips, maar zal niet snel hervallen: «ik koop nu geschiedenisboeken»

Een 63-jarige man uit Oostkamp is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf met uitstel voor vijf opvallende feiten van diefstal in Brugge. L.B. ging aan de haal met 242 strips, omdat hij als verzamelaar tijdelijk te weinig geld had om ze te kopen. Hervallen zal hij evenwel niet snel doen: «ik koop nu geschiedenisboeken in een krantenwinkel in Oostkamp», reageerde hij.



De beklaagde werd op 24 februari 2021 op heterdaad betrapt toen hij veertien strips probeerde te stelen in de Fnac in Brugge. Bij een huiszoeking in de woning van de zestiger werden nog heel wat gestolen strips teruggevonden. Ondanks de betrapping sloeg L.B. op 20 maart al opnieuw toe. In totaal kon hij gelinkt worden aan de diefstal van 242 strips bij Standaard Boekhandel, Fnac en De Striep. De soms exclusieve stripverhalen hadden een totale waarde van ruim 3.000 euro.



De verdediging pleitte op 22 september dat het leefloon van de beklaagde tijdelijk verlaagd was. Tijdens die maanden had hij naar eigen zeggen te weinig geld voor zijn hobby. «Maar hij beseft dat hij verkeerd was en is niet van plan om dat opnieuw te doen.» Voorts legde de advocate uit dat B. zich vrijwillig liet opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Toch werd aangestuurd op een werkstraf.



De zaak werd uitgesteld om de haalbaarheid van een werkstraf te onderzoeken. Door medische redenen bleek dat inderdaad een probleem te zijn. Daarom werd uiteindelijk om een straf met uitstel gevraagd. De voorzitter hamerde er wel op dat dergelijke feiten niet voor herhaling vatbaar zijn. «Het was een dwang, maar ik koop nu geschiedenisboeken in een krantenwinkel in Oostkamp», reageerde de beklaagde. Even daarvoor had de zestiger gezegd dat hij sinds de feiten niet meer in een boekenwinkel is geweest.

