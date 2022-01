Eind dreigt voor "bedankt voor de bloemen", Friezenkerk broedt op alternatief

Het einde dreigt voor de Nederlandse bloemen op het Sint-Pietersplein met Pasen. Bloemist Paul Deckers stopt namelijk met het leveren van de aankleding: na twee jaar corona durven sponsors het niet meer aan en zijn nieuwe niet te vinden. "Het past niet meer in hun marketingbeleid", zegt Deckers. Liefhebbers broeden op een alternatief.Het plein in Rome wordt al 35 jaar lang versierd met bloemen uit Nederland. Het project is volgens bloemist Deckers geworteld in de Nederlandse samenleving met de bedankwoorden van Johannes Paulus II in 1989: "Bedankt voor de bloemen."Deckers zelf vindt het heel jammer te moeten stoppen. Hij was sinds 1988 betrokken bij het project en was sinds 2015 verantwoordelijk als projectleider. Voor zijn werk kreeg de arrangeur in 2015 van paus Franciscus de 'Bene Merenti', een pauselijke onderscheiding. "De kroon op mijn werk", zegt de bloemist uit het Limburgse Posterholt.De florale aankleding van het plein kon in 2020 en 2021 niet doorgaan vanwege de coronapandemie.Deckers leverde in 2019 nog de bloemen voor de pauselijke zegen.'We gaan een floraal schilderij maken op het Sint-Pietersplein'Hoewel Deckers dus stopt, lijkt toch een vorm van redding nabij. Door de aankondiging van Deckers besloot de Friezenkerk in Rome in actie te komen. De kerk wil dat de Nederlandse bloemen bij de pauselijke zegen urbi et orbi blijven en is bereid het project een doorstart te geven."De bloemengeste vanuit Nederland aan de paus in Rome en vanuit de Nederlandse kerkprovincie aan de Wereldkerk is te bijzonder om geen verdere voortgang te geven", laat rector Antoine Bodar weten. De Friezenkerk is in overleg met Nederlandse betrokkenen die willen inspringen. "De verwachting is dat daarom ook dit jaar met Pasen het Sint Pietersplein versierd zal zijn met bloemen uit Nederland."