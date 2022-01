Nederlandse greep op autodeur wordt verplicht in Engeland

Het wordt in het Verenigd Koninkrijk de "Nederlandse greep" genoemd: het openen van de autodeur met de hand die het verst bij de deur verwijderd is. Na jaren lobbyen wordt zaterdag de regel opgenomen in de highway code, de wettelijke verkeersregels.



Wie met de dichtstbijzijnde hand de autodeur opent, riskeert vanaf zaterdag een boete van 1000 pond, omgerekend zo'n 1200 euro.



De regel wordt ingevoerd omdat automobilisten beter over hun schouder kunnen kijken als ze met de Nederlandse greep de deur opent. Zo kunnen ze beter zien of er achter zich iets aan komt rijden. In Nederland is het al sinds de jaren '60 verplicht om een auto van binnenuit op deze manier te openen.



Voor de verkeersveiligheid is het een grote vooruitgang in het Verenigd Koninkrijk, vindt ook een man die in 2016 zijn zoon verloor. De Britse Sam vertelt aan BBC News dat hij blij is met de maatregel.



"Zoals de meeste mensen wisten we niets over de Nederlandse greep tot Sam om het leven kwam. Als we de regels 55 jaar geleden hadden aangepast toen de Nederlanders dit bedachten, zou Sam nu nog leven."



Ook de Britse fietsersbond is verheugd. "Dit kan levens redden", aldus een woordvoerder.

Reacties

In deze uitdrukking heeft Dutch tenminste een positieve betekenis, in tegenstelling tot vele andere uitdrukkingen.

Quote:

In Nederland is het al sinds de jaren '60 verplicht om een auto van binnenuit op deze manier te openen.

alleen wordt het helaas niet altijd gedaan; ik ben ook wel eens gevallen door opengaande deuren

(En vervolgens flauwgevallen in de HEMA bovenop een piramide van bussen haarlak) Boete van 1200 euros is iig behoorlijk hoogIn deze uitdrukking heeft Dutch tenminste een positieve betekenis, in tegenstelling tot vele andere uitdrukkingen.alleen wordt het helaas niet altijd gedaan; ik ben ook wel eens gevallen door opengaande deuren(En vervolgens flauwgevallen in de HEMA bovenop een piramide van bussen haarlak)

