Nieuwe waarschuwingsborden voor egels in De Bilt: Ik hoop dat ze blijven hangen

De gemeente De Bilt heeft nieuwe waarschuwingsborden voor overstekende egels. Die borden werden vorig jaar bedacht door inwoner Charlotte Olthof, maar werden direct na het ophangen alweer gestolen. Twee bedrijven hoorden het trieste verhaal en doneerden vijf nieuwe borden, die vandaag werden opgehangen met behulp van de burgemeester.

Om te voorkomen dat de egelborden direct weer worden gestolen, zijn ze dit keer bevestigd met speciale anti-diefstal-klemmen. "En ze hangen een stuk hoger", legt de monteur uit. "Ik hoop dat ze blijven hangen", reageert burgemeester Sjoerd Potters. "En dat mensen bewust worden van dit prachtige dier."



Charlotte kwam op het idee voor de borden toen er vorig jaar in korte tijd drie egels werden doodgereden. "Daar was ik heel verdrietig om", vertelt ze. Charlotte hoopt dat de egels in haar buurt nu een stukje veiliger zijn. "Ik hoop van harte dat automobilisten goed uitkijken en rustig rijden."

Ook in haar tuin doet Charlotte er alles aan om de egels te beschermen. "Het speelhuisje van m'n kleinkinderen is inmiddels een egelhotel", legt ze uit. "Overal staan slaaphuisjes, schaaltjes water en kittenbrokjes." Op de nachtbeelden die Charlotte heeft gemaakt, is te zien dat de egels er gretig gebruik van maken. "Soms waren er wel acht tegelijk."



Charlotte hoopt dat haar initiatief en ook op andere plekken wordt opgepakt. "Egels hebben geen natuurlijke vijanden, dus het verkeer is hun grootste bedreiging", legt ze uit. "Per jaar worden er 135.000 egels doodgereden."

Daarnaast kunnen mensen ook in hun tuin iets doen voor de egels. "Maak bijvoorbeeld een opening in je heg of schutting, waardoor egels erin en eruit kunnen", legt ze uit. "En gooi de herfstbladeren op een grote hoop, zodat de egeltjes een slaapplekje kunnen maken."

