A2 tussen Vinkeveen en Nieuwer ter Aa verdwijnt per ongeluk van Google Maps

VINKEVEEN/NIEUWER TER AA - Snelwegverkeer tussen Amsterdam en Utrecht dat Google Maps als navigatie gebruikt wordt sinds vanmorgen om onduidelijke redenen omgeleid. De snelste route, de lange rechte lijn over de A2, ontbreekt ten onrechte op de digitale kaart.

De fout werd vanmorgen gemeld door de lokale nieuwssite 0297.nl. Wie van Utrecht naar Amsterdam wil krijgt een route van 41 kilometer geadviseerd die vanaf Maarssen volledig de A2 volgt. De terugweg is beduidend minder efficiënt. Bij afrit Vinkeveen wordt het verkeer naar Loenersloot en Breukelen gestuurd, een route die zeker tien minuten extra reistijd kost en deels door de bebouwde kom voert. De omweg via Hilversum over de A1 en de A27 lijkt dan sneller, maar is ook tien kilometer langer.



Volgens 0297.nl heeft Google nog niet op de fout gereageerd. Overige routekaarten en navigatiesystemen geven het tracé van de A2 nog wel aan. Voor zover bekend zijn daar op dit moment geen werkzaamheden, files of andere stremmingen.

Weer een wondertje der moderne techniek

