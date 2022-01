Zwanen met gele halsband: niks aan de hand

Dierenambulance Alkmaar laat via sociale media weten dat er niets aan de hand is met zwanen die een felgele band om de nek dragen. De ambulancedienst kreeg eerder een telefoontje over een zwaan met zo'n band. Eenmaal ter plaatse wisten de hulpverleners niet om wat voor band het precies ging, maar er bleek een code op te staan. Google bracht uitsluitsel: de banden zijn bedoeld voor het tellen en volgen van zwanen. Dat meldt mediapartner Alkmaar Centraal.



Mogelijk heeft de zwaan de band gekregen in de provincie Groningen, waar een zwanen-werkgroep al veertig jaar tellingen doet. In totaal zijn er al zo'n 25.000 zwanen geringd. Het voordeel van deze nekbanden is dat de code makkelijk is te lezen.



"Ze zullen vast en zeker liever rondzwemmen zonder halsring maar we doen dit nu al heel lang en we merken geen enkel effect", vertelt werkgroeplid Jan Beekman uit aan RTV Drenthe. "Jonge zwanen die we ringen vliegen alle kanten op, naar het IJsselmeer, Denemarken, de Oostzee, het Lauwersmeer en komen terug om hier te broeden. Dat doen ze jaar in jaar uit en ze kunnen er wel twintig jaar mee worden. Maar er zijn veel mensen die het lelijk vinden."



De banden bieden een schat aan informatie over migratiepatronen, leeftijden, hoeveel jongen de zwanen krijgen en hoe het met de populatie in Nederland gaat. Zo blijkt dat er niet genoeg zwaantjes worden geboren. De belangrijkste bedreiging zijn volgens Beekman boeren en jagers. Agrariƫrs hebben last hebben van zwanen en vernielen daarom hun nesten.

O, als je het lang doet is het dus niet zo héél vervelend voor die dieren.

En als wíj er geen effect van merken is het dus ook niet erg..... šŸ˜£ O, als je het lang doet is het dus niet zo héél vervelend voor die dieren.En als wíj er geen effect van merken is het dus ook niet erg..... šŸ˜£

