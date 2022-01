Toeriste uit Venetië gezet nadat ze topless poseert op oorlogsmonument

Een vrouwelijke toerist is vorige week voor 48 uur uit Venetië verbannen nadat ze topless op een oorlogsmonument in de stad had geposeerd voor fotoâ€

Reacties

29-01-2022 10:57:44 ananda

is het daar zo warm?

29-01-2022 11:26:48 BatFish

@ananda : Op dit moment niet, maar een klein beetje respect laat deze dame kennelijk koud. Prima dat die met een schop onder haar kont de stad wordt uit gezet.

29-01-2022 11:54:16 omabep

Heeft ze geweten waar dit beeld voor stond?



Zo ja, dan is ze een verwerpelijk wezen.



Niet, dan kan ze nog een excuus toevoegen en de boete betalen als lering dat je je eerst moet inlezen bij beelden voordat je zulke idiote acties gaat ondernemen en je je respectloos gedraagt.



Respect is ver te zoeken tegenwoordig bij sommige toeristen. Het is bijna een vrijbriefje om je onbeschoft te mogen gedragen.

