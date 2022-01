Weg sfeer: twitterbot deelt Wordle-woord van de volgende dag met pochers die hun score online delen

2022 is nog maar net begonnen, maar toch heeft dé hype van het jaar al het internet veroverd: Wordle, een online taalspelletje, vergelijkbaar met galgje, waarbij je iedere dag zes kansen krijgt om een vijfletterwoord te raden. Het is moeilijker dan het lijkt, dus trotse gebruikers pronken al te graag online met hun scores. Alleen: een ettertje die de lijst van Wordle-woorden gevonden heeft via een programmeur deelt nu meteen het woord van de dag erna met iedereen die zijn score nog online deelt.



We snappen het: het is niet fijn om geen deel uit te maken van een groep of om een nieuwe hype niet helemaal te vatten. Maar om daarom de pret voor iedereen te bederven? Dat is smerig.



Het begon allemaal toen een programmeur het online spel analyseerde. Software ingenieur Robert Reichel ontdekte zo dat het woord van de dag ingebed is in de pagina. Zo zijn er 2315 woorden om uit te kiezen op dit moment. Door de broncode van Wordle te onderzoeken, vond hij uit hoe de woorden geselecteerd werden. Op basis van Reichels onderzoek kon een bot de lijst van Wordle-woorden achterhalen en gebruiken voor het kwade.



«Ik kom van de toekomst om een einde te maken aan het Wordle-stoefen», staat er in de bio van de Twitterbot. En dat is exact wat de bot, met de onheilspellende naam ‘The Wordlinator’ doet: mensen die pochen met hun Wordlescore zodanig pesten dat ze allicht nooit nog hun scores online zullen delen. Wanneer iemand nu zijn score tweet, is de Wordlinator daar en zegt hij wat het woord van de volgende dag is. Gissen zit er dan niet meer in de volgende dag voor de Wordle-stoefer.



Voor wie Wordle nog geen deel liet uitmaken van zijn ochtendroutine, is het tijd om zich bij te benen. Wordle is een spelletje waarbij je iedere dag één vijfletterwoord moet raden. Je krijgt zes kansen om te raden. Een groen vakje betekent dat je de juiste letter hebt geraden op de juiste plek, geel betekent dat je de juiste letter hebt, maar op de verkeerde plek en grijs betekent dat je de foute letter beethebt. En dat is het: het doel is om zo snel mogelijk het juiste woord te vinden.



Het spel werd ontwikkeld door de Amerikaanse ingenieur Josh Wardle. De man uit New York ontwierp het spel oorspronkelijk voor zijn partner, die grote fan is van woordspelletjes. Ze speelden het spel zodanig graag dat ze het uiteindelijk online deelden met de wereld in oktober 2021. In november had het spel nog 90 spelers per dag. Momenteel zijn er maar liefst twee miljoen mensen wereldwijd die dagelijks een Engelstalig woord raden.



Al houden al die mensen tegenwoordig maar beter hun score voor zichzelf.

