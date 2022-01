Fight Club krijgt nieuw (braaf) einde in China tot groot ongenoegen van fans

David Finchers drama ‘Fight Club’ uit 1999 heeft het Chinese streamingkanaal Tencent video bereikt, maar moest daarvoor een gigantische transformatie ondergaan. De versie die het Chinese publiek te zien krijgt, heeft namelijk een compleet ander einde dat een pak minder anarchistisch en controversieel is. Fans reageren misnoegd.



Er zijn twee regels: je mag niet praten over Fight Club én je mag niet praten over Fight Club. Al vraagt het voorval in China voor een uitzondering op die regels nu een nieuwe, zwaar gecensureerde versie opdook op het Chinese streamingplatform Tencent video.



Een van de redenen waarom Finchers meesterwerk zo’n navolging kende was het einde van de film. De (vermoedelijk schizofrene) anti-held ‘De verteller’, die gespeeld wordt door Edward Norton, heeft een gespleten persoonlijkheid en vermoordt aan het einde van de film zijn imaginaire alterego Tyler Durden, gespeeld door Brad Pitt. Daarna blaast hij wolkenkrabbers op waarin creditcardbedrijven huizen. Daarmee lijkt Norton de financiële wereld te ontmantelen waardoor een nieuwe samenleving kan opstaan.



Braaf maar verwarrend einde

Dat anarchistische einde waarin terreur gebruikt wordt om een soort revolutie te starten, werd duidelijk niet door iedereen in China gesmaakt. Op Tencent video wordt de hele scene weggeknipt. In plaats daarvan verschijnt de volgende tekst: «De politie ontdekte snel het hele plan en arresteerde alle criminelen. Daarmee kon verhinderd worden dat de bom ontplofte.»



Bovendien werd ook een laagje verwarring toegevoegd: de scène waarin onthuld wordt dat Tyler Durden een ingebeeld personage is door de ‘De Verteller’ blijft behouden, maar toch wordt er nog een boodschap in de Chinese versie toegevoegd dat «Durden naar een psychiatrisch ziekenhuis gestuurd wordt». Durden zou daar behandeld worden en mag het ziekenhuis uiteindelijk verlaten, ook al is hij slechts een verzinsel van ‘De Verteller’.



Het is volgens het Amerikaanse magazine Fortune niet duidelijk of het de Chinese autoriteiten dan wel Tencent video was die besloot om het einde uit de film te knippen. Verschillende fans reageerden op Tencent video en noemden de bewerking onder andere «te schandalig».



Het is niet de eerste keer dan Westerse films gecensureerd worden in China. In november werd nog een scene over het Tiennamenplein geknipt uit een aflevering van The Simpsons en in 2019 werden alle verwijzingen naar de homoseksualiteit van de zanger Freddie Mercury weggeknipt in de Queen-biopic ‘Bohemian Rhapsody’.

Reacties

