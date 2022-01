Hoe we goedpraten dat we vreemdgaan

We hebben afgesproken dat het moreel verwerpelijk is: overspel. En toch komt het heel veel voor. Volgens een recent onderzoek in Duitsland was de helft van de onderzochte getrouwde mannen wel eens vreemd gegaan en dertig procent van de vrouwen. Voor iets waarvan we zelf vinden dat het niet mag, zijn dat hoge scores.



De psychologen LiƟman en Holman onderzochten hoe we het voor onszelf verantwoorden dat we iets hebben gedaan dat we niet zouden doen.



De resultaten van hun onderzoek hoeven eigenlijk niet te verbazen. Zelden ligt het aan onszelf. Het lag aan de drank, het lag aan de verleidelijke ander. Het lag aan onze partner, die veel te weinig aandacht aan ons schonk. En wat ook vaak helpt: wijzen op anderen die nog veel ergere dingen doen.

