Nederlandse vrouw opgepakt omdat ze Hitlergroet deed bij Auschwitz

In Polen is een 29-jarige Nederlandse vrouw opgepakt, omdat ze een Hitlergroet deed voor de poort van concentratiekamp Auschwitz-Birkenau.



Ze maakte het nazigebaar onder de poort met de bekende spreuk 'Arbeit macht Frei'. Het was bedoeld als grap voor een foto, verklaarde ze later aan de politie. "De gedetineerde werd beschuldigd van deelname aan nazipropaganda. Ze bekende”, twitterde de Poolse politie. Ze kreeg een boete.



De vrouw poseerde schaamteloos onder de poort. Haar vriend moest een foto maken. Toen ze ook nog de Hitlergroet deed, greep de politie in. De vrouw sprak van 'een slechte grap', zo melden de agenten aan het Poolse persbureau PAP.



Auschwitz-Birkenau is een van de grootste vernietigingskampen van de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. Tussen 1940 en 1945 kwamen er meer dan een miljoen mensen om het leven. Het waren voornamelijk joden die stierven in de gaskamers of door ondervoeding, uitputting of kou.

Reacties

27-01-2022 14:13:20 Mamsie

Als je dáár bent moet je geen grappen willen maken. Iedere poging daartoe is hoogst ongepast.

27-01-2022 15:13:28 Grouse

Eigenlijk moet je sowieso geen grappen maken over de holocoust. Er zijn al genoeg dwazen die het ontkennen.

Ik hoorde vanmorgen op de radio dat er alleen al op facebook meer dan 10000 pagina's zijn met holocoustontkenners.

27-01-2022 15:53:34 BatFish

Terecht dat ze aangepakt is. Hopelijk gaat ze niet lopen mauwen over 'vrijheid van meningsuiting'. Dan kan ze van mij een forse trap onder haar achterwerk krijgen.

