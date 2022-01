Australië maakt Aboriginal-vlag vrij voor publiek gebruik

De Australische regering heeft de gebruiksrechten van de officiële Aboriginal-vlag opgekocht. De vlag was uniek omdat het wel al nationaal erkend was, maar de rechten waren nog in handen van een individu. Mensen hoeven nu geen juridische problemen te verwachten als zij het ontwerp voor eigen gebruik op kleding drukken.Activist en ontwerper Harold Thomas hees de rood, zwart en gele vlag voor het eerst in de jaren 70. Sindsdien groeide het uit tot een belangrijk symbool voor de inheemse volkeren van Australië. In 1995 maakte de regering de vlag officieel.Thomas gaf enkele bedrijven licenties om het ontwerp te gebruiken. Dit leidde wel eens tot ophef. Zo dreigde één van die licentiehouders met juridische stappen tegen organisaties die de vlag op kleding drukten. Sinds enkele jaren voerden inheemse mensen in Australië actie om de vlag "te bevrijden". Premier Scott Morrison zegt dinsdag dat hij dat nu gedaan heeft.De regering betaalt 20 miljoen Australische dollar (ruim 12,6 miljoen euro) om de gebruiksrechten en licenties af te kopen. Eén commercieel bedrijf blijft de officiële maker van Aboriginal-vlaggen. Die partij zal mensen niet tegenhouden wanneer zij vlaggen maken voor eigen gebruik. Als onderdeel van de deal creëert de regering een jaarlijkse studiebeurs voor inheemse studenten, ter ere van ontwerper Thomas.Het nieuws komt een dag voor de nationale feestdag Australia Day. Op 26 januari viert het land dat een Britse vloot in 1788 Sydney bereikte om een strafkolonie te beginnen, die later uitgroeide tot de staat Australië. Voor veel inheemse Australiërs is de dag omstreden. Voor hen staat de feestdag voor de Britse verovering van het land waar zij woonden.