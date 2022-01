Droom komt uit: een eigen ijsbaan

Een eigen schaatsbaan bij het huis.

Sommige mensen dromen ervan.Zo ook een

grootvader in China die besloot zijn

droom waar te maken.



Opa Zhang heeft er heel veel liefde in

gestoken,en na zes maanden is-ie klaar.

Een eigen ijsbaan,die hij op het balkon

van zijn huis heeft aangelegd in een

woonwijk in de miljoenenstad Tianjin.De

ijshockeyfanaat kan nu met de training

van zijn kleinzoon beginnen



"A boy needs bravery and tenacity.In

ice hockey,sometimes you might get hit

badly by another player,but you still

need to stand up bravely and chase the

puck."

Reacties

27-01-2022 08:23:10 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.763

OTindex: 80.747

Het staat er gewoon in het Nederlands hoor:

"Een jongen moet dapper en hardnekkig

zijn.Bij ijshockey kan je soms keihard

geraakt worden door een andere speler,

maar je moet dan gewoon weer opstaan en

verder op jacht naar de puck."

27-01-2022 09:29:29 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.763

OTindex: 80.747

@Mamsie : zo zou ik het idd ook noemen, hoewel ik bij een tuin aan bloemen denk, maar dat is misschien ouderwets

27-01-2022 09:59:43 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.994

OTindex: 27.753

@allone : @Mamsie : Het ligt wél boven een soortement winkeltje. Het is géén begane grond.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: