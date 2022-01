90-jarige man bouwt in zijn eentje een enorme kathedraal

In Mejorada del Campo, een klein dorpje vlakbij Madrid, wordt al 53 jaar aan een enorme kathedraal gewerkt. De maker en ontwerper van dit grote bouwwerk is de 90-jarige Justo Gallego Martinez, een voormalige monnik. Hij startte in 1963 met de bouw van zijn Don Justo Kathedraal, zonder dat hij enige ervaring had in architectuur of constructie. Het gebouw staat op zijn eigen land en is voornamelijk gebouwd met gerecyclede materialen uit de buurt en enkele schenkingen. In een documentaire uit 2009 zegt hij: “Iedereen kan geweldige dingen doen, maar dan moet je natuurlijk wel een ideaal nastreven.”Martinez is een enorm religieus man en ging daarom toen hij begin 20 was in een klooster wonen. Voordat hij zijn geloften kon afleggen om monnik te worden, kreeg hij tuberculose en werd hij uit het klooster weggestuurd. Hij beloofde zichzelf dat als hij zijn ziekte zou overleven hij een kerk op zou richten.Het bouwen van de kathedraal is zijn manier geworden om zijn leven aan God te wijden. Hij liet zijn gebrek aan ervaring hem niet tegenhouden om aan de bouw te beginnen en baseerde zijn werk op afbeeldingen van kathedralen en beroemde bouwwerken, die hij in boeken en tijdschriften zag.Martinez heeft de kathedraal van 20×50 meter nagenoeg alleen en met zijn blote handen gebouwd. Soms krijgt hij wat hulp van familieleden en mensen uit de buurt die geïnspireerd zijn door zijn vastberadenheid. Ook schakelt hij zo nu en dan op eigen kosten een expert in.De plannen voor de bouw zijn nooit officieel goedgekeurd – hij heeft ook nooit werkelijk bouwplannen opgesteld – maar de gemeente heeft het wel getolereerd. Een architect heeft echter pro bono zijn diensten aangeboden aan Martinez om hem te helpen met de legalisatie, zodat er in de toekomst diensten gehouden kunnen worden in zijn kerkgebouw.Het verhaal van Martinez doet sterk denken aan dat van Antoni Gaudí, die ook een groot deel van zijn leven wijdde aan de bouw van de bekendste kathedraal van Europa, la Sagrada Família. Autoriteiten hebben de straat waaraan het bouwwerk van Martinez staat dan ook omgedoopt tot Calle (straat) Antonio Gaudi. Net als Gaudí zal Martinez zijn constructie nooit afkrijgen en hij hoopt dan begraven te worden in de crypte van zijn Don Justo Kathedraal.