Ruim honderd Duitse katholieke pastores riskeren ontslag met hun coming-out op tv

In Duitsland komen maandagavond 125 rooms-katholieke pastores en kerkelijk werkers ‘uit de kast’ op tv. Ze eisen dat de kerk hun relaties erkent en discriminatie stopt. Nederlandse pastores scharen zich nu achter hen, op het gevaar af ontslagen te worden.



De Duitse tv verschoof het programma van de late avond naar primetime. In Wie Gott uns schuf (‘Zoals God ons schiep’) spreken Duitse pastores zich openlijk uit: ze willen af van de ‘kwetsende’ kerkleer die hen het leven als lhbtiq’er onmogelijk maakt.



In hun manifest #OutinChurch. Für eine Kirche ohne Angst protesteren ze tegen ontslag als iemand een relatie heeft met iemand van dezelfde sekse. Ook eisen ze openstelling van de sacramenten voor lhbtiq-paren en vragen de bisschoppen hun steun uit te spreken voor hun actie. Vorig jaar nog gaf het Vaticaan te kennen dat niet-heteroseksuele relaties zondig waren.



Hun Nederlandse evenknie, het Werkverband van Katholieke Homo-Pastores (WKHP), schaart zich achter de eisen. Bijna een jaar geleden riep het WKHP al op tot een inclusievere kerk. Zo’n oproep is ‘riskant’, zegt voorzitter Frans Bossink. “De kerkleiding tikt pastores die zich in het openbaar positief uitspreken over niet-heteroseksuele relaties en genderdiversiteit vrijwel altijd op de vingers. Als Nederlandse katholieke homo-pastores zijn wij trots op deze moedige actie van onze Duitse collega’s. Ze lopen grote kans hun aanstelling te verliezen. Ook hier loop je gevaar ontslagen te worden.”



In Duitsland zal de ‘publieke coming-out’ indruk maken, verwacht Bossink. Vorig jaar hebben sommige bisschoppen zich daar al voor ‘Liebe gewinnt’ (Liefde wint) uitgesproken, de slogan van katholieken die ook niet-hetero’s de kerkelijke zegen gunnen. Bossink: “Die bisschoppen vinden dat de kerkelijke leer achterhaald is.”



De Nederlandse rooms-katholieke kerk loopt achter op de Duitse, zegt Bossink, en is volgens hem te mat en gemarginaliseerd om zich nog druk te maken. Dat het lhbtiq-initiatief uit het grote Duitsland komt ‘is voor de wereldkerk belangrijk’.



Volgens Bossink hebben ‘seksuele verkniptheid, hypocrisie en dubbellevens’ veel schade aangericht en staat de geloofwaardigheid van de kerk op het spel. “Die discrimineert en weigert te kijken naar haar taboes op ‘afwijkende’ seksualiteit.”



Zelf is Bossink ziekenhuispastor, een functie ‘waar de bisschop wat minder over te zeggen heeft’, zo zegt hij. “Ik heb hem onze steunbetuiging aan de Duitse collega’s toegestuurd. Maar ik hoor nooit iets als ik vanuit onze club van homopastores wat stuur.”



Bossink ziet het zijn WKHP nog niet doen, zo'n collectieve coming-out. Hij heeft wel eens geopperd om zo de knuppel in het hoenderhok te gooien. “Maar ik heb mijn collega’s nooit zover gekregen dat we met een groepsfoto in de krant naar buiten treden. Daar zijn ze huiverig voor.”



Reacties

26-01-2022 15:16:45 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.505

OTindex: 4.144

Mooie actie maar hoe zit het met het celibaat? Wordt dat dan ook gelijk afgeschaft? Als relaties worden toegestaan is dat in strijd met het, theoretisch bestaande, celibaat.

26-01-2022 15:42:07 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.916

OTindex: 21.015

@Grouse : ik kan het hieruit niet opmaken, maar in principe geldt het celibaat voor mensen die tot priester gewijd zijn. dat hoeft dus niet te gelden voor kerkelijk werkers of jeugdpastors die niet gewijd zijn en dus ook geen eed tot celibaat hebben afgelegd. Formeel zijn het gescheiden zaken denk ik.

26-01-2022 15:54:36 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 12.184

OTindex: 17.137

S Hier een lijst van homoseksuele pausen.

Ik kan daar een paar meer recente pausen aan toevoegen: Johannes XXIII, Paulus VI, Johannes Paulus I (die maar heel kort paus is geweest) en Benedictus XVI.

Maar die kwamen er niet openlijk voor uit. Het gerucht gaat dat Johannes Paulus I (die zijn paus-naam ontleende aan zijn twee homoseksuele voorgangers) wel voor zijn geaardheid wilde uitkomen en dat hij werd vermoord voordat hij dat kon doen. Ik zeg niet dat het waar is, maar ik sluit het ook niet uit. Ik kan daar een paar meer recente pausen aan toevoegen: Johannes XXIII, Paulus VI, Johannes Paulus I (die maar heel kort paus is geweest) en Benedictus XVI.Maar die kwamen er niet openlijk voor uit. Het gerucht gaat dat Johannes Paulus I (die zijn paus-naam ontleende aan zijn twee homoseksuele voorgangers) wel voor zijn geaardheid wilde uitkomen en dat hij werd vermoord voordat hij dat kon doen. Ik zeg niet dat het waar is, maar ik sluit het ook niet uit.

26-01-2022 15:58:21 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 4.706

OTindex: 3.325

In het ouderlijke dorpsstraat al jaren een homoseksueelvoorganger in de kerk. Hij werd meer gewaardeerd dan de afstandelijke bisschop die eigenlijk niets van het gewone dagelijkse leven en uitdagingen die daar bij horen wist.

26-01-2022 16:17:24 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 89.191

OTindex: 38.454

dat deze actie nog steeds nodig is, dat zegt mogelijk meer over het instituut kerk dan over de moderne gelovige....

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: