Vrouwen met brandwonden opgenomen na tequilashots met bijtende soda

Een personeelsfoutje in een Londense nachtclub: clubbezoekers kregen per ongeluk bijtende soda in plaats van zout toen ze tequilashots bestelden. Kort erna moesten ze kokhalzen en viel zelfs een meisje om, vertelde een bron aan The Sun. "Mensen dachten dat het een of ander terroristisch incident was."



Het incident vond afgelopen maand plaats in de nachtclub Tiger Tiger in Londen. Een bron vertelde aan The Sun: "Een groep van vier vrouwen en een man gooide de tequila's achterover en verzachtte de smaak met zout en citroen. Vervolgens begonnen ze te kokhalzen. Eén meisje viel om. Ondanks de schetterende muziek wist iedereen dat er iets mis was. Er was paniek. Mensen dachten dat het een of ander terroristisch incident was. Het heeft lang geduurd om te achterhalen wat er was gebeurd."



De politie snelde erop af, nadat er berichten waren binnengekomen over mensen die brandwonden hadden opgelopen. "Ze waren in contact gekomen met een stof, vermoedelijk een bijtende soda", zei de politie.



Bijtende soda (natriumhydroxide) wordt onder andere gebruikt bij de productie van zeep en papier, en maakt in verdunde oplossing ook deel uit van gootsteenontstopper, ontharingsmiddelen en haarontkrullers.



Volgens de politie ging het in totaal om vier vrouwen en een man. De vier vrouwen werden na het ongeluk met brandwonden afgevoerd naar het ziekenhuis. De man sloeg de ziekenhuisbehandeling af. Geen van de aandoeningen was levensbedreigend.



Volgens The Sun wordt één van de slachtoffers ruim een maand na het incident nog steeds in het ziekenhuis behandeld. De nachtclub werd na het ongeluk uit voorzorg gesloten.

Reacties

26-01-2022 08:15:25 Mamsie









Quote:

Bijtende soda (natriumhydroxide)



Natronloog dus. Waarom is dat gevaarlijke spul in een nachtclub aanwezig?? 🤤 Natronloog dus. Waarom is dat gevaarlijke spul in een nachtclub aanwezig?? 🤤

26-01-2022 08:36:05 allone









Brandwonden op hun huid? Ze hadden dat spul gedronken dus veroorzaakt dat niet de meeste schade?

26-01-2022 08:37:54 Emmo









@Mamsie : Gootsteenontstopper? Schoonmaakmiddel? Beetje zwaar voor dat doel, maar sommigen (zoals ondergetekende) mogen graag met grof geschut werken.

26-01-2022 10:06:30 Grouse











Het is trouwens ook een prima middel om ingebrand vuil van bakplaten en roosters af te halen.

Maar pas op, NOOIT op aluminium gebruiken. @Emmo : Als ontstopper werkt niets beter dan dat.Het is trouwens ook een prima middel om ingebrand vuil van bakplaten en roosters af te halen.Maar pas op, NOOIT op aluminium gebruiken.

