ING moet cheque van 140.000 euro die zoek raakte vergoeden

ING moet bijna 141.000 euro betalen aan een klant. De reden: een cheque die de klant bij ING had ingeleverd om te laten verzilveren raakte kwijt, bij een andere bank.



Dat blijkt uit een uitspraak van klachteninstituut voor de financiële sector Kifid. Het draait om een Nederlander en zijn nicht die een woning in Spanje verkopen. De verkoopprijs is 281.750 euro.



De man en zijn nicht krijgen elk een cheque van de helft:140.875 euro.



De nicht krijgt gewoon uitbetaald, maar de man krijgt te maken met een boel ellende.



Dat zit zo. De man stuurt de cheque naar zijn bank, ING Bank. Deze stuurt de cheque vervolgens op naar de Spaanse Ceca Bank, maar de man hoort daarop niets meer. Uiteraard belt hij met ING, hij krijgt te horen dat de bank er op korte termijn op terugkomt, maar niets is minder waar.



Er volgen nog veel gesprekken en op een gegeven moment wordt er 30 euro afgeschreven onder de vermelding: 'kosten onbetaald retour cheque'. De Spaanse bank die de cheque zou moeten uitbetalen weigert namelijk de betaling, omdat deze geen cheques meer verwerkt.



De cheque wordt vervolgens opgestuurd naar een kantoor van ING in België, maar de cheque komt daar niet aan. Probleempje: zonder de originele cheque kan de Nederlander de cheque niet incasseren.



Een klacht bij ING levert alleen op dat de bank 'uit coulance' de afschrijving van 30 euro terugdraait. Maar als ING dacht dat dat de zaak hiermee is afgedaan, heeft de bank het mis.



ING schiet tekort, oordeelt Kifid namelijk. Het klachteninstituut vindt dat ING verantwoordelijk is voor het handelen van Ceca Bank, omdat ING die bank heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van een opdracht.



En van de klant kan niet worden verwacht dat deze zelf regelt dat hij de cheque weer terugvindt. Verder heeft ING niets gedaan om de klant te helpen de cheque terug te krijgen.



ING kan proberen het bedrag nog terug te krijgen van de koper van het huis, of van Ceca Bank, aldus Kifid.



Kleine pleister op de wonde voor ING: de klant had geëist dat ING reparatiekosten van zijn oude auto van 638,90 euro zou betalen. Die kosten kreeg de klant namelijk voor zijn kiezen doordat hij geen andere auto had kunnen kopen, omdat het geld van de cheque nog niet binnen was. Maar daar gaat Kifid niet in mee.

Reacties

25-01-2022 14:24:15 Emmo









Toen bij mij eens door een knullige overboeking het geld niet overkwam kreeg ik alle directe en indirecte schade vergoed, zonder gemekker: telefoonkosten, extra kosten wegens andere wijze van betalen, etc.

Het zal er maar net aan liggen wie de zaak behandelt.

25-01-2022 14:41:21 Grouse









@Emmo : Misschien ligt het ook wel aan het bedrag.

25-01-2022 16:19:17 Emmo









@Grouse : Kan, al was het bij mij ook al met al een paar duizend guldens in die tijd.

25-01-2022 17:27:22 Mikeph







Quote:

ING kan proberen het bedrag nog terug te krijgen van de koper van het huis



dat is toch het makkelijkste. Zijn geld is niet volledig afgeschreven



dat is toch het makkelijkste. Zijn geld is niet volledig afgeschreven

