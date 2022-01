Scooterrijder botst voor derde keer op wild zwijn

Man geteisterd door wilde zwijnen die voor zijn wielen komen



Bij een botsing met een wild zwijn in Loenen is maandagochtend een scooterrijder gewond geraakt. De onfortuinlijke snorfietser was inmiddels bekend met het gevaar dat de dieren met zich meebrengen, want dit was al de derde keer dat de jongeman in aanrijding kwam met een wild zijn. Dat meldt Omroep Gelderland.



Het ongeval gebeurde maandagmorgen rond half zes op de Groenendaalseweg in Loenen. De man was onderweg naar zijn werk toen hij plots in aanvaring kwam met de krulstaart. Hij kon het plotseling overstekende dier niet meer ontwijken en reed vol op het dier in. De scooterrijder kwam hierbij hard ten val en hield aan het ongeluk schaafwonden en een pijnlijke knie over. De snorfiets is zwaar beschadigd geraakt en het wilde zwijn is het bosgebied in gestrompeld.



De snorfietser kwam twee keer eerder in botsing met een soortgelijke krulstaart. Vorig jaar kwam had de man op dezelfde weg een aanvaring met een gewond zwijn dat na een aanrijding op de weg was blijven liggen. Ook raakte de man als automobilist in Belgiƫ een soortgelijk varken.

Reacties

25-01-2022 12:38:53 HoLaHu

Is het toeval? Kan de jongeman in kwestie niet rijden? Of zijn er stomweg te veel wilde zwijnen? Wie het weet mag het zeggen!

25-01-2022 13:09:56 allone

Maandagmorgen rond half zes is het nog donker, en in natuurgebieden zijn zwijnen regelmatig onderweg, vooral om die tijd..

Zo verrassend is het dus niet. Hier in de Meinweg wordt ook regelmatig wild aangereden



25-01-2022 14:38:11 BatFish

Quote:

toen hij plots in aanvaring kwam met de krulstaart. ??? Wilde zwijnen hebben geen krulstaart. Of had hij een gewoon varken aan gereden dat was ontsnapt... ??? Wilde zwijnen hebben geen krulstaart. Of had hij een gewoon varken aan gereden dat was ontsnapt...

25-01-2022 18:18:13 Mamsie

Quote:

Scooterrijder botst voor derde keer op wild zwijn



Hij moet zijn abonnement maar opzeggen. Hij moet zijn abonnement maar opzeggen.

