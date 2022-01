Grillgigant Weber onder vuur voor gehaktbroodrecept op sterfdag Meat Loaf

Abonnees van de wekelijkse nieuwsbrief van barbecuemerk Weber kregen het vrijdag aardig voor hun kiezen. De grillgigant plaatste in de nieuwsbrief een recept voor gehaktbrood op de dag dat zanger en operarock-icoon Marvin Lee Aday overleed. Op het eerste gezicht niets aan de hand, tot je je bedenkt dat in het Engels zowel het baksel als de zanger gaan onder de naam 'Meat Loaf'.Het barbecuemerk heeft haar klanten excuses aangeboden voor de belabberde timing waarmee het Meat Loaf-recept werd rondgestuurd. Dit was namelijk enkele uren nadat het overlijden van de zanger van Paradise by the Dashboard Light bekend was gemaakt. De nieuwsbrief leverde online de nodige ophef op.,,In onze e-mail hebben wij vandaag een gegrillt gehaktbroodrecept uitgelicht. Op het moment van versturen waren wij niet op de hoogte van het onfortuinlijke overlijden van de Amerikaanse zanger en acteur Marvin Lee Aday, beter bekend als Meat Loaf''. Aldus de grillgigant.Weber stelt dat er sprake was van onbewuste actie. ,,Wij bieden onze nederige excuses aan voor deze onoplettendheid en voor de aanstoot die hier mogelijk aan genomen is.'' (Vermoedelijk stond het gehaktbroodrecept stomtoevallig ingeroosterd, red.)