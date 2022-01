Verdachte en agente in sloot na achtervolging Katwijk

Bij een arrestatie in Katwijk hebben zowel de verdachte als een agente een nat pak gehaald. Na een korte achtervolging belandden beiden in een sloot. Daar werd de verdachte, een man uit Leiden (24), aangehouden.Hij moest nog een gevangenisstraf uitzitten, en zou al een paar keer eerder hebben weten te ontsnappen, meldt de politie via Twitter.Gisteren wist de agente de man alsnog te arresteren. Daarbij werd pepperspray gebruikt. De agente zou de man om zijn nek zijn gesprongen, waarna ze in de sloot belandden.De politie noemt de arrestatie ondanks de natte omstandigheden 'de moeite waard'.