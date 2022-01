Boze voetballer slaat scheidsrechter ziekenhuis in

Een voetballer in Argentinië heeft een 52-jarige scheidsrechter het ziekenhuis in geslagen, en heeft de man diverse breuken in het gelaat.Het incident vond plaats tijdens een finalewedstrijd in de hoofdstad tussen de amateurvoetbalclubs El Barjo en Inter, afgelopen weekend.De wedstrijd werd gewonnen door eerstgenoemde club en had een tegenstander moeite met het verlies.Na het verlies stormde een speler van Inter, Ezequiel Garesio, op de scheidsrechter af en sloeg hem neer totdat hij neerviel. De man zou bijna het bewustzijn hebben verloren.