Vals telefoontje kost geschrokken moeder 60.000 euro. Daders doen zich voor als agenten en zeggen dat haar zoon een dodelijk ongeval veroorzaakte

Een 72-jarige inwoonster van de Duitse grensstreek is fors gedupeerd door een vals telefoontje. Ze verloor er 60.000 euro door.

De vrouw woont in Overledingerland, ten zuiden van de stad Leer. Het telefoontje kwam van mensen die zich voordeden als politiebeambten. Ze zeiden dat haar zoon een dodelijk ongeval had veroorzaakt en dat zij geld moest betalen om hem uit de gevangenis te houden.



De geschrokken moeder zei geld van de bank te halen en deed dat ook; ze nam 60.000 euro mee naar huis. Ze kreeg nog enkele telefoontjes, van onder anderen een ‘rechter’ die zei het geld bij haar op te halen. Inderdaad haalde een man het bedrag bij haar op. Kort hierna had de vrouw contact met haar zoon en toen vernam ze dat ze was bedrogen.



Dergelijke telefoontjes, Shockanrufe, worden volgens woordvoerster Svenia Temmen regelmatig gepleegd in het grensgebied. ,,Onder allerlei voorwendsels proberen de daders geld te krijgen. Meestal lukt dat niet maar in dit geval dus wel. We raden families inmiddels aan duidelijke afspraken te maken over hoe te handelen als zulke telefoontjes komen. We hebben ook speciale brochures waarin informatie over dit soort bedrog.’’

Reacties

24-01-2022 09:15:00 Mamsie

Oudgediende



En weer tuinen mensen er met open ogen in. Zonder enig voorbehoud.....😔



Je zou toch denken dat ze eerst contact zou opnemen met haar zoon om te vragen wat er precies gebeurd is.



24-01-2022 09:17:00 Grouse

Oudgediende



En contant? Bestaat borgtocht in Duitsland?En contant?

24-01-2022 10:23:23 allone

Oudgediende



Arme vrouw. Eerst emotioneel aangevallen en dan van haar geld beroofd.

24-01-2022 12:15:34 omabep

Oudgediende



Ik had er ooit ook ineens een kindje bij, ben er alleen niet ingetrapt omdat dit kindje mij mam noemde Krijgen ze daar minder waarschuwingen dan hier? Het is al jaren bekend en nog trapt ze erin. Zielig als je zo van je zuurverdiende centen afgeholpen wordt, maar wel eigen schuld want ze had in de tussen tijd best wel even met haar zoon kunnen bellen net @Mamsie : al schreef.Ik had er ooit ook ineens een kindje bij, ben er alleen niet ingetrapt omdat dit kindje mij mam noemde

24-01-2022 12:21:30 Grouse

Oudgediende



@omabep : Ik kreeg ooit zo'n appje terwijl mijn beide dochters bij me zaten

