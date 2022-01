Vrouw maakt foto van wolken, maar niets is wat het lijkt: «Ik ben zo dom!»

Een vrouw nam onlangs een selfie in de auto omdat ze de achtergrond – prachtige witte wolken – zo mooi vond. Pas achteraf besefte ze dat ze zich compleet had vergist…De vrouw heeft een wagen met een panoramisch dak waardoor ze dus alles van buiten kan zien. Onlangs keek ze in haar auto naar boven en zag ze witte wolken aan de hemel. Ideaal momentje dus voor een selfie.Dat deed ze ook, en vervolgens deelde ze de bewuste foto op Twitter. «De lucht!», schreef ze erbij. Maar even later ontdekte ze dat ze een flater had gemaakt. Het waren immers geen wolken, maar sneeuw op haar dak. «Ik ben zo dom! Ik dacht dat het wolken waren, maar het is gewoonweg sneeuw op mijn dak», lacht ze.Haar tweet werd intussen al meer dan 1 miljoen keer geliket. Heel wat volgers trapten er aanvankelijk ook in. «Ik dacht echt dat het de lucht was», «Als je me het niet had gezegd, zou ik het niet gemerkt hebben», en «Hilarisch!», klinkt het onder meer.