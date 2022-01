Gestrande hond Millie gered door drone met worstje

De pogingen van politie, brandweer en de kustwacht om een verdwaald hondje in het Engelse Hampshire van een gevaarlijk stuk wadden weg te lokken faalden allemaal, maar een ultieme, creatieve reddingspoging had wel succes: een worstje aan een drone. Millie , een kruising tussen een Jack Russel en kleine hazewind, was een paar dagen eerder weggelopen toen haar riem uit de hand van haar baasje glipte. Na een zoektocht werd ze gevonden in een gebied bij de kust, op een wad die op het punt stond onder water te lopen.Maar Millie wilde van geen wijken weten. Pogingen van hulpverleners om het hondje naar een veiliger stuk te lokken, of om haar te benaderen met een kajak, mislukten allemaal. Politie, brandweer en kustwacht waren machteloos.Een idee van Denmead Drone Search and Rescue, een reddingsteam dat werkt met drones, bleek uiteindelijk wel te werken. Een van de medewerkers kwam op het idee om een worstje aan een drone vast te maken, in de hoop dat Millie de geur zou volgen. Dat plan werkte wonderwel."Het was een gek idee", zegt Chris Taylor, het hoofd van het reddingsteam, tegen The Guardian. "Een lokale bewoner zorgde voor de worsten, ik denk dat ze van de Aldi waren. Die vrouw heeft ze voor ons gebakken en vervolgens hebben wij er een met een draad aan de drone vastgemaakt."Gelukkig bleek Millie wel trek te hebben. "Als we haar niet hadden weggelokt was ze misschien wel verdronken", zegt Taylor. "Het was iets dat we nooit eerder geprobeerd hadden. De worstjes waren een laatste redmiddel."Het hondje kon worden opgepikt nadat ze naar een hoger gelegen stuk van het gebied was geleid. Inmiddels is ze herenigd met haar baasje, die niet verbaasd is dat de truc werkte. "Millie houdt van eten en ze pakt alles aan wat je haar geeft", zegt Emma Oakes. "Worstjes zijn haar favoriet, dus dit was waarschijnlijk de beste manier om haar te lokken."